Droga nell' alloggio del carcere | agente a giudizio

Nascondeva 1 - 4 chili di Droga nell'addome - arrestato al Brennero : BOLZANO . Trasportava 1,4 kg di droga nell'intestino: lo hanno scoperto ed arrestato gli agenti del commissariato di Brennero durante un controllo sui flussi migratori nell'area di confine fra Italia ...

Droga - armi ed estorsioni nell'Agro nocerino : 13 arresti : La polizia di Salerno, su delega della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito 13 misure cautelari, 11 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, a carico di altrettanti ...

Partinico - maxi operazione anti Droga : sequestrate 6 tonnellate di piante di marijuana. 4 arresti : All’alba di mercoledì 10 ottobre a Partinico (Pa) la Direzione investigativa antimafia, con personale del Gruppo di pronto impiego della guardia di finanza di Palermo, ha proceduto all’arresto in flagranza per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso un 50enne e un 67enne di Partinico, un 40enne nato a Palermo e un 37enne nato a Saronno (VA). Il centro operativo della Dia di Palermo e i finanzieri hanno trovato ...

Manuel Careddu - svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di Droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...

Torino : trovata Droga nella casa della maestra che urlò ai poliziotti 'Dovete morire' : Flavia Lavinia Cassaro era assurta agli onori delle cronache per la prima volta lo scorso 22 febbraio quando aveva partecipato ad una manifestazione di protesta antifascista, quando aveva apostrofato i poliziotti che erano intervenuti per mantenere l'ordine e evitare violenze come "vigliacchi" e urlando loro "fate schifo, dovete morire", un gesto che le è costato anche seri provvedimenti disciplinari. Ora all'interno del suo appartamento in ...

Droga nella casa della maestra che insultò la polizia al corteo : Droga nella casa della maestra che insultò la polizia al corteo Cocaina e hashish. È la Droga sequestrata nell’alloggio di corso Novara dove vive Flavia Lavinia Cassaro, la maestra elementare licenziata per aver partecipato lo scorso 22 febbraio ad una manifestazione antifascista nel centro di Torino, urlando ai poliziotti schierati in ordine pubblico «vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire». Sono stati gli agenti del commissariato Barriera ...

Flavia Lavinia Cassaro multata per detenzione di Droga nella sua casa a Torino : È stata multata per detenzione di droga Flavia Lavinia Cassaro, la maestra elementare licenziata dopo aver augurato la morte alle forze dell'ordine durante la manifestazione antifascista del 22 febbraio. A casa della donna, un appartamento occupato, sono stati sequestrati alcuni grammi di hashish e cocaina e un grinder per sminuzzare la marijuana.Come anticipato sulle pagine locali del quotidiano la Stampa, nell'appartamento di un ...

Rugby : Sami Panico arrestato per possesso di Droga nella propria villa : Una brutta storia. Sami Panico, giocatore di Rugby laziale, è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Torvaianica (Roma) per la detenzione di sostanze stupefacenti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport odierna, “ai fini di spaccio“. nella villa in cui vive l’atleta infatti sono stati rinvenuti due chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo Panico si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per ...

Sami Panico - agli arresti domiciliari il pilone della Nazionale di rugby : nella sua villa trovati quasi 2 chili di Droga : Il giocatore di Serie A e rugbista della Nazionale, Sami Panico, è finito agli arresti domiciliari. nella villa di Torvaianica, vicino Roma, in cui vive da poco più di un mese i carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga, tra hashish e marijuana. Il giovane talento del rugby italiano, dieci presenze in azzurro e pilone delle Zebre di Parma, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si ...

Droga nella citta' di Montalbano : arrestato 29enne : Rifornisce la piazza della città di “Montalbano”: spacciatore 29enne arrestato in flagranza dai carabinieri nel centro storico di Scicli.

Blitz nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e Droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati mentre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Scacco alle signore della Droga : maxi blitz nella notte - 21 arresti nel Napoletano : I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Torre Annunziata a carico di 21 persone indagate, a vario titolo, di...

