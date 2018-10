Dopo la lettera Ue sale lo spread | raggiunti i 340 punti base | mai così alto da 5 anni

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE Dopo lettera Commissione su manovra. FTSE MIB -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Spread apre oltre 330 punti. Piazza Affari apre in calo Dopo la lettera Ue sulla manovra : dopo la chiusura di ieri a 327 punti base, oggi lo Spread Spread tra Btp e Bund apre oltre il 330 punti base, toccando quota 332 ai massimi dall’aprile del 2013. Subito dopo, il differenziale tra titoli di Stato ha ripiegato sotto quota 330. Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. Apertura in contenuto calo per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione ...

Manovra - la lettera della Ue Tria resiste Dopo la bocciatura Corsa spread e paura contagio : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Piazza Affari perde il 2 - 4% Dopo la lettera di Bruxelles sul Def | Spread sopra i 300 punti : Chiusura pesante per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso del 2,43% a 19.851 punti

BTP sotto pressione Dopo lettera Commissione UE : ... o almeno a quei saldi di bilancio entro cui si dovrà inserire la nuova manovra per il 2019 e che sono stati inseriti nell'ultima nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, DEF, appena ...

In rialzo lo spread Btp-Bund Dopo la lettera Ue all'Italia : apertura a 294 punti : Torino - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della ...

