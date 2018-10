Dopo il cibo | i dipendenti a chiamata | parte Uber Works

Accordo Ue-Canada - un anno Dopo il cibo made in Italy vende il 7 - 4% in più : pasta L’Accordo di libero scambio commerciale tra Europa e Canada, Ceta (acronimo per Comprehensive economic and trade agreement) continua a suscitare polemiche anche nei giorni in cui si festeggia il suo primo anniversario. Il trattato, al momento in vigore in fase provvisoria, è stato firmato il 21 settembre 2017, ma dipende dalla ratifica di tutti i paesi membri dell’Unione per entrare in funzione in modo definitivo. Ed è proprio questo uno ...