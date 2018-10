Donne perseguitate perché amarono i nazisti Le scuse della Norvegia sono una lezione di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Chiedere scusa: al pari del ringraziare scusarsi è una pratica che dovrebbe essere alla base dell’educazione famigliare prima e di quella scolastica e sociale poi. Riconoscere di avere sbagliato significa ammettere che si è fallaci, sì, ma migliorabili. Questa pratica di relazione quotidiana umanizza e aumenta la reciproca empatia, abbassando il livello del conflitto e ristabilendo nella maggior parte dei casi l’equità. Ma il discorso diventa diverso quando a chiedere scusale istituzioni. Se chi ci rappresenta chiede scusa, (anche se non direttamente coinvolto nell’errore) a una sola persona come a un gruppo, significa che la politica si assume la responsabilità per l’ingiustizia commessa e che questo errore e la sua riparazione ci riguarda come collettività. Sembra, rispetto al livello dell’Italia attuale, provenire da un altro universo ciò che è avvenuto inin questi ...