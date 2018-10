Domenica in | Gli ospiti della sesta puntata Anteprima Blogo

Around Rossini - Domenica 21 iniziano gli Happy Hour con l'Archeologia al Museo di Teano. : Lo studioso illustrerà il percorso creativo che lo ha portato, da archeologo e profondo conoscitore del mondo romano, alla scrittura di Sinuessa. L'eredità di Cesare , un romanzo storico ambientato, ...

Gioielli e denaro in contanti - 'beccati' gli autori della rapina messa a segno Domenica : Due georgiani e un ucraino inseguiti e fermati sulla Ss 87 dai Carabinieri delle stazioni di Morcone, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita. La vittima, un cittadino della provincia di Campobasso, li ...

Domenica In - Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 : clamoroso - cosa non avevate notato : Il nastro va riavvolto fino alla scorsa Domenica. Si torna a Domenica In , di Mara Venier , dove durante la diretta è accaduto qualcosa di particolare che, forse, non tutti hanno notato. Il punto è ...

Sandokan oggi. Kabiir Bedi - a Domenica In il racconto straziante sul figlio : In molti in Italia hanno conosciuto Sandokan attraverso la televisione, prima che sui libri, l’opera di Emilio Salgari, grazie al bellissimo volto Kabir Bedi uomo affascinante e misterioso con gli occhi bistrati di kajal, che si faceva chiamare la tigre di Mompracen. Eppure quei racconti esotici hanno unificato l’Italia, nella lingua e nell’immaginario collettivo. Nato nel 1946 a Lahore, nel Punjab pachistano (allora parte del ...

Stefano de Martino a Domenica IN si commuove guardando una foto con Belen Rodriguez e il figlio : Lo abbiamo conosciuto come ballerino professionista nato ad Amici e inviato dell'Isola dei Famosi dove ha messo in pratica le doti da conduttore. Stefano de Martino si è ormai conquistato la simpatia del pubblico.A Domenica IN il ballerino si è aperto davanti a Mara Venier parlando del suo privato spesso al centro dell'attenzione per nuove fiamme e della sua vita, raccontando l'affetto della sua famiglia sin da quando Stefano era un ...

Domenica In contro Domenica Live - il divario degli ascolti aumenta. Gode Mara Venier - trema Barbara D'Urso : La sfida della Domenica è ancora in mano a Rai 1 e a Mara Venier con la sua Domenica In. La zia d'Italia è riuscita ancora una volta a vincere contro Barbara D'Urso e la sua Domenica Live aiutata anche dal parterre di ospiti proposti nella giornata di ieri, 14 ottobre. Nella sovrapposizione la trasmissione di Rai 1 ha siglato il 18,7% di share contro il 16,1% di Canale 5.--Nello specifico Domenica In segna il 19.2% con 2.813.000 spettatori nella ...

Domenica Live - Antonella Mosetti lascia allibita Barbara D'Urso : 'Cos'è mia figlia'. Asia Nuccetelli segreta : Nuovo colpo di scena su Asia Nuccetelli . La mamma, Antonella Mosetti , ha confessato in diretta a Domenica Live , di fronte ad una allibita Barbara D'Urso : 'È contessa , suo padre è nobile, lei ha ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di Domenica 14 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (14 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA) Vela, Kiteboarding maschile 1. Deury Corniel (DOM) 2. ...

Barbara d'Urso interviene al Tg5 : "La Domenica vinciamo la sfida degli ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

Barbara d'Urso interviene al Tg5 delle 13 : "La Domenica vinciamo la sfida degli ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti - Nino Frassica - Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti, Nino Frassica, Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk, ...

Grecia Colmenares a Domenica Live con il fidanzato di 29 anni : "Quando conosco una persona - non gli chiedo quanti anni ha..." : Grecia Colmenares, l'attrice venezuelana che, negli anni '80 e '90, conquistò il pubblico italiano con telenovele come Manuela, Topazio, Milagros e altre ancora, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.L'attrice 55enne ha presenziato in studio insieme al suo compagno attuale, Chando Erik Luna, che ha soltanto 29 anni.prosegui la letturaGrecia Colmenares a ...

Orietta Berti a Domenica In con una maglia trasparente : pubblico sconvolto : Orietta Berti a Domenica In con una blusa trasparente: il commento di Mara Venier e del pubblico Orietta Berti a Domenica In si sottopone a una profonda intervista con Mara Venier. Ma prima di iniziare, la conduttrice non può fare a meno di notare il look della nota cantante. L’occhio del pubblico finisce inevitabilmente sulla […] L'articolo Orietta Berti a Domenica In con una maglia trasparente: pubblico sconvolto proviene da Gossip ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di Domenica 14 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (14 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...