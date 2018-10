: Quando entri a Palazzo Chigi al grido “onestà onestà” ed esci con un #condono per gli evasori e più lavoro nero ne… - maumartina : Quando entri a Palazzo Chigi al grido “onestà onestà” ed esci con un #condono per gli evasori e più lavoro nero ne… - pdnetwork : 'Quando entri a Palazzo Chigi urlando 'onestà, onestà' e ne esci con un #condono, sei responsabile degli atti che h… - Cyber_Feed : • News • #Dl, P.Chigi: condono non verbalizzato -

"La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il CdM non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'art.9:questa norma risultava in bianco proprio perché l' accordo politico è stato raggiunto poco prima e gli uffici non hanno fatto in tempo a tradurlo" nella formulazione tecnico-giuridica. Una nota di P.chiarisce che "non c'è stata quindi la verbalizzazione specifica del contenuto dell'art.9",il cui testo andava poi verificato nella formulazione degli Uffici di Presidenza(Di venerdì 19 ottobre 2018)