Dl fiscale : Di Maio - "non ero distratto e non posso passare per bugiardo" : "Quando mi si dice che ero distratto non ci sto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una diretta Facebook sul suo profilo, a proposito della questione del decreto fiscale. "Se Salvini dice che non vuole passare per fesso io non posso passare per bugiardo", ha aggiunto, "la roba dello scudo penale per l'autoriciclaggio non serve. Siccome non serve, accettiamo che non siamo d'accordo, domani ...

Condono fiscale - Di Maio a Salvini : “Io non voglio passare per bugiardo” : Luigi Di Maio ha replicato con un video da Palazzo Chigi alle parole di Salvini, secondo cui l'articolo 9 del decreto fiscale sarebbe stato letto in Cdm lunedì: "Nel testo del decreto letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con dentro il Condono penale, dentro i capitali dall'estero? La risposta è no. Da bugiardo non voglio passare".Continua a leggere

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Decreto fiscale - Lega vs M5s : Salvini "per scemo non ci passo"/ Ultime notizie - Di Maio "non fare il fenomeno" : Decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Luigi Di Maio - io lo so di chi è la manina che ha modificato il decreto fiscale : Luigi Di Maio, io lo so di chi è la manina che ha modificato il decreto fiscale Io lo so di chi è la manina che ha inserito nel decreto fiscale l’ormai famosa disposizione pro-riciclaggio. E so anche di chi è l’altra manina che ha riempito il decreto per Genova di sanatorie per i cementificatori di Ischia. So persino perché in qualsiasi decreto-legge di qualsiasi governo, cioè in quasi la metà delle leggi che si fanno oggi in Italia, ci sono ...

Denuncia di Di Maio su dl fiscale - Buonamici : 'Impensabile che un ministro vada in trasmissione a fare questi annunci' : Continua a far parlare la dichiarazione di Luigi Di Maio a Porta a Porta che aveva annunciato di voler Denunciare in Procura la manomissione del decreto fiscale . "Una manina " tecnica o politica non lo so " ha aggiunto una cosa che io non voterò", aveva detto da Bruno Vespa il ministro. Ma le sue affermazioni, oltre a provocare un terremoto nella maggioranza, hanno fatto storcere il ...

Decreto fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Il Quirinale nega di aver ricevuto il decreto fiscale 'sabotato' - dietrofront di Di Maio : Nella giornata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha rivolto una pesantissima accusa relativa al testo sulla pace fiscale. Durante la trasmissione Porta a Porta, il leader del MoVimento ha affermato che il documento sarebbe stato manipolato [VIDEO], anche se ha aggiunto di non essere certo di chi fosse l'autore del gesto. Messo sotto pressione dalla stampa, il Quirinale ha comunicato alcuni chiarimenti, che hanno ribaltato di fatto la ...

Dl fiscale - Di Maio : 'Chi crede sia requiem del governo si sbaglia' : "Chi crede che sia suonato il requiem per il governo si sbaglia di grosso". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite nella nuova trasmissione di Rete 4 "W l'Italia " Oggi e domani", ...

DECRETO fiscale - CONTE : "SABATO CDM”. SALVINI : “ALTRI IMPEGNI”/ Di Maio : "Serve chiarimento politico" : DECRETO FISCALE, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, SALVINI "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:05:00 GMT)

Di Maio : no a Dl fiscale come è - ma nessuno suoni requiem governo : Roma, 18 ott., askanews, - Ognuno per la sua strada? M5s non voterà il decreto fiscale se il testo non cambierà, bisogna 'risolvere l'irrigidimento di queste ore', ma nessuno pensi di poter 'suonare ...

Dl fiscale : Salvini non sarà in Cdm - ma per Di Maio serve chiarimento : Dopo la convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale, Matteo Salvini conferma che non sarà presente perché impegnato altrove. Il vicepremier è però anche tornato a ribadire la sua ...