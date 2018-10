scuolainforma

: Disabilità e mancanza di… sostegno - scuolainforma : Disabilità e mancanza di… sostegno - stefano87465845 : @INDOMITUSVIRTUS Azz...La cecità è definita come la forma più pronunciata di disabilità visiva con una mancanza tot… - AGiam : @BarbieXanax @messorina52 Io mi indignerei più per la mancanza di politiche di sostegno, con quelli che parcheggian… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Undicimila. Questo il numero di docenti dimancanti alla partenza di quest’anno scolastico 2018/19. Il problema non è da sottovalutare. Alcuni istituti si sono visti costretti a chiedere ai genitori di non portare i bambini a scuola. Altri hanno invece deciso di assumere infermieri per ovviare al problema. Altri ancora hanno assegnato il posto a personale non specificamente preparato. Per questo motivo molte scuole per quest’anno scolastico non possono assicurare, agli alunni che necessitano di un docente idoneo alle proprie necessità, personale qualificato e ciò va a scapito della formazione. Considerando che gli alunni che necessitano di tali figure sono numerosi, ladi docenti crea notevoli disagi. Molti docenti sono ancora in attesa dell’attivazione dei corsi TFA. LA SOLUZIONE Alla luce di questa preoccupante situazione, il ministro dell’istruzione ...