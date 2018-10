Diritti umani in Italia | violazione e tutela all' esame del Sant' Anna

pat * anniversario Dichiarazione Universale Diritti umani : Dal 9 dicembre un ricco calendario di manifestazioni - spettacoli - eventi e mostre - : ... reading, spettacoli teatrali, seminari, incontri, questi e altri i format delle iniziatiche che si stanno via via organizzando per proporre ulteriore consapevolezza, riflessioni e dibattiti. Tutti ...

Migranti - allarme Diritti umani : "Uno su due riportato in Libia" : Nel 2018 la guardia costiera di Tripoli ha riportato nei centri di detenzione 14.500 persone, più di quelli approdati in Italia. Tunisia e Turchia le rotte alternative

Asia del Sud - attivisti per i Diritti umani chiedono la liberazione di Asia Bibi : Ma allo stesso tempo i fatti dimostrano che i giudici hanno paura delle reazioni del mondo islamista'. Khadim Hussain Rizvi, leader del movimento estremista musulmano Tehrik-e-Labaik, ha promesso ...

Migranti : Palazzotto (LeU) - Ue cancella Diritti umani - centinaia di morti in Mediterraneo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "centinaia di persone continuano a morire perché i Governi europei hanno deciso di voltarsi dall’altra parte. Noi siamo una sfida a questi Governi che stanno cancellando i diritti umani, Governi per i quali le vite umane non contano più nulla e tutto si riduce a una qu

Onu - Italia eletta nel Consiglio dei Diritti umani con 180 voti su 189. Conte : “La promozione del dialogo è nel nostro Dna” : “L’Italia ha nel suo Dna la promozione del dialogo. E oggi l’Assemblea Generale dell’Onu ha riconosciuto il nostro ruolo nel Mediterraneo e nel mondo, il nostro essere sempre in prima fila quando si tratta di tutelare e salvaguardare i Diritti Umani”. Così il premier Giuseppe Conte con un post su Facebook ha commentato l’elezione dell’Italia nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu per il triennio 2019-2021. Il Paese è ...

Italia in Consiglio Diritti umani Onu : 21.10 L'Italia è stata eletta per il triennio 2019-2021 al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu con 180 voti da parte dell'Assemblea generale. Plaude la Farnesina. "L'elevatissimo numero di voti espressi", sottolinea il ministro degli Affari Esteri Moavero Milanesi, "dimostra il significativo e convinto apprezzamento dell'intera Comunità Internazionale per l'intenso e costante impegno dell'Italia a favore della tutela e della difesa dei ...

Diritti umani a Lugano : La nota politica italiana sarà presente alla Cerimonia di chiusura , domenica 14 ottobre ore 20:30, Cinema Corso, , raccontando brevemente la sua esperienza in ambito internazionale, intervistata da ...

Cambiamenti climatici : la lotta per l'ambiente dimentica i Diritti umani : lotta ai Cambiamenti climatici nella storia recente Dopo che nel 2015 oltre 190 Paesi del mondo hanno sottoscritto l' accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° ...

Taylor Swift rompe il silenzio sulle sue posizioni politiche e invita il pubblico a votare : la popstar su Diritti umani e civili : Non è mai stata una pasionaria, anzi, è sempre stata criticata e accusata di opportunismo per non essersi mai esposta politicamente, ma stavolta Taylor Swift ha deciso di farlo con un vero e proprio endorsement per i candidati democratici alle prossime elezioni di medio termine del 6 novembre. Con un lungo post su Instagram, la Swift ha espresso la propria opinione sui candidati del suo Tennessee, vincolando il proprio voto a programmi ...

Elezioni Brasile 2018 : sondaggi e candidati alla prova dei Diritti umani : Nonostante questa storica presenza, secondo un rapporto dell'autorevole Grupo Gay di Bahia , Ggb, , il Brasile è il paese che più uccide Lgbti al mondo : 1 ogni 19 ore. Nel 2017 sono state ammazzate ...

Diritti umani - pace e informazione libera : tutto pronto per la Marcia della Pace Perugia Assisi 2018 : " Un grande momento di confronto su quello che sta succedendo " hanno spiegato gli organizzatori sulle prospettive dell'Italia, dell'Europa e del mondo e sulle nostre responsabilità". Il Meeting e la ...

Vitalizi - 1.176 ricorsi degli ex parlamentari contro i tagli : andremo alla Corte dei Diritti umani : 'Non ci stiamo a farci processare per quello che abbiamo fatto nella nostra attività politica', ha detto, parlando di 'indignazione per la violenta campagna che ha dipinto gli ex parlamentari come ...

Venezuela : Consiglio Diritti umani approva risoluzione crisi

Banane - nelle piantagioni Diritti umani violati e troppi pesticidi : Una coltura così importante per l'economia ecuadoregna non garantisce però sostentamento ai contadini del settore: secondo un rapporto di Oxfam , tra le organizzazioni coinvolte nella campagna, nel ...