Dieta anti fame per dimagrire in 3 giorni

Dieta antinfluenzale : tutti i cibi da portare in tavola : L’autunno è ormai iniziato e si è a rischio influenza, specie se si è piccoli o anziani. In questo caso, l’alimentazione gioca un ruolo chiave nella prevenzione, quindi è consigliabile osservare una Dieta antinfluenzale. Quali cibi portare in tavola? Frutta e verdura di stagione, prodotte il più vicino possibile al luogo di consumazione, in particolare pere, mele, kiwi, uva, ma anche arance, limoni e clementine, legumi (fagioli, ceci, piselli, ...

Dieta antinfiammatoria : allunga la vita e riduce la mortalità del 18% : La Dieta antinfiammatoria è un vero e proprio elisir di lunga vita, che aiuta a rimanere giovani e in salute, riducendo significativamente il rischio di mortalità prematura. A sostenerlo è un recente studio condotto dall'Università di scienze della vita di Varsavia in collaborazione con altri atenei nordeuropei. I risultati emersi da questa ricerca hanno evidenziato che seguire un regime alimentare basato sulla Dieta antinfiammatoria allunga ...

La Dieta che riduce l'infiammazione garantisce una vita più longeva - nuovo studio polacco : La dieta anti-infiammatoria allunga la vita, questo è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Università di scienze della vita di Varsavia, Polonia, in collaborazione con l’Università di Uppsala, l’Istituto Karolinska e il Centro di Ricerca sul Cancro Fred Hutchinson di Seattle. In particolare, un'alimentazione ricca di cibi ad azione anti-infiammatoria sarebbe stata associata a minori rischi di morte per qualsiasi causa, morte per cause ...

Dieta antistress con frutta - verdura e cioccolato : La Dieta antistress prevede il consumo di molte frutta e verdura durante una giornata. ecco cosa si mangia in uno schema tipo. Anche il cioccolato

Dieta del melograno per dimagrire in salute : e' antiossidante : La Dieta del melograno aiuta a dimagrire ed e' un ottimo antiossidante. Ecco le proprieta' benefiche di questo antico frutto e il menu' dietetico

Dieta antistress di fine vacanze : ecco cosa si mangia : La Dieta antistress di fine vacanze si basa principalmente sul consumo di frutta e verdure. ecco cosa prevede lo schema tipo di un giorno.

L’anti Dieta di Louise Parker : perdi fino a due taglie : Il segreto che si nasconde dietro la forma fisica perfetta di Kate Middleton è l’anti dieta di Louis Parker. Si tratta di un regime alimentare che promette una notevole perdita di peso e consente di dimagrire di almeno due taglie. La dieta è stata creata da Louise Parker, esperta britannica di nutrizione e fitness, che ha scritto il libro Lean For Life, divenuto un best seller in Gran Bretagna. La prima a provarla è stata l’attrice ...

Dieta dello zafferano : antiossidante e sveglia il metabolismo : Risveglia il metabolismo e svolge un’azione antiossidante: è questo il potere dello zafferano, protagonista di una nuova Dieta che promette di tornare in forma in breve tempo. Lo zafferano è una spezia preziosa, con un colore e un aroma inconfondibili. Viene utilizzato per preparare moltissimi piatti della cucina italiana, ma pochi sanno che possiede anche diverse proprietà salutari. Questa spezia contiene moltissime sostanze ...