Di Maio | Non sono un bugiardo Nell' accordo niente scudo penale

Condono - alta tensione Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva». Il leader 5S : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

La sottile differenza tra Di Maio e Di Majo che gli analfabeti funzionali non colgono : Il rischio c'è, ammettiamolo. Quante volte in questi mesi ci è capitato, leggendo dichiarazioni di esponenti del governo gialloverde, di pensare che fosse solo uno scherzo. Magari una parodia perfettamente riuscita. Invece no. Dal “tunnel del Brennero” alla “manina” di Luigi Di Maio, passando per l'

Salvini : "Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Se anche la Lega non vuole il condono il problema è risolto" : Sul decreto fiscale è corsa contro il tempo per trovare una sintesi tra M5s e Lega in vista del Cdm di domani. Salvini prima attacca ("Se i 5 Stelle hanno cambiato idea basta dirlo") poi ricuce. Di Maio: "Il governo non cadrà sul condono". Il premier intanto rientra a Roma

Salvini : «Non passo per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...

'Se anche la Lega non vuole il condono problema risolto' - Di Maio - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Il tema vero è che noi non vogliamo il condono, non lo vuole neanche la Lega? Benissimo, il problema è risolto', Lo ha deto Luigi Di Maio, durante la registrazione della ...

Decreto fiscale - Lega vs M5s : Salvini "per scemo non ci passo"/ Ultime notizie - Di Maio "non fare il fenomeno" : Decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Salvini a Di Maio : “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi - non è così che si lavora” : “La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5 stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all’opposizione? Ragazzi, non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c’è qualcosa è da migliorare”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. L'articolo Salvini a Di Maio: “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi, non è così che si ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Salvini : problemi non si risolvono in tv. Di Maio : accordo si trova - ma smettila di fare il fenomeno : Pertanto auspichiamo un più costruttivo confronto fra autorità italiane ed europee per superare questo clima dannoso all'economia".

Di Maio : Non cade il governo su condono : 14.25 "Noi abbiamo il dovere di dire sempre la verità ai cittadini, sono sicuro che una soluzione la troveremo:mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoricilaggio o riciclaggio di denaro?". Così il vicepremier Di Maio. "Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era" aggiunge Di Maio avvertendo Salvini che il M5S non ...

Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. 'Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ...

