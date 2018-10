Di Maio | Non sono un bugiardo Nell' accordo niente scudo penale

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io non sono bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Dl fisco - Di Maio : Non passo da bugiardo : 18.38 "Da bugiardo non voglio passare, quando mi si dice che ero distratto, io non ci sto". Così Di Maio in diretta Facebook. "Nel Dl letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con il condono penale, dentro i capitali dall'estero? No perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini dell'accordo in CdM", replica a Salvini."Non è colpa mia se non ci siamo potuti confrontare sul Dl sicurezza, è ...

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...

Condono fiscale - Di Maio a Salvini : “Io non voglio passare per bugiardo” : Luigi Di Maio ha replicato con un video da Palazzo Chigi alle parole di Salvini, secondo cui l'articolo 9 del decreto fiscale sarebbe stato letto in Cdm lunedì: "Nel testo del decreto letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con dentro il Condono penale, dentro i capitali dall'estero? La risposta è no. Da bugiardo non voglio passare".Continua a leggere

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

SALVINI “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI Maio “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io per bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Condono - alta tensione Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva». Il leader 5S : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Di Maio : "Non sono un bugiardo Nell'accordo niente scudo penale" : "Salvini dice che non vuole passare per fesso, io non posso passare per bugiardo". Lo dice Luigi Di Maio, in un video pubblicato su Facebook. "In Cdm lunedì - spiega - è stato letto il comma 9 dell'articolo 9 che parla di condono tombale penale per gli evasori? La risposta è no... Segui su affaritaliani.it

La sottile differenza tra Di Maio e Di Majo che gli analfabeti funzionali non colgono : Il rischio c'è, ammettiamolo. Quante volte in questi mesi ci è capitato, leggendo dichiarazioni di esponenti del governo gialloverde, di pensare che fosse solo uno scherzo. Magari una parodia perfettamente riuscita. Invece no. Dal “tunnel del Brennero” alla “manina” di Luigi Di Maio, passando per l'

Salvini : "Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Se anche la Lega non vuole il condono il problema è risolto" : Sul decreto fiscale è corsa contro il tempo per trovare una sintesi tra M5s e Lega in vista del Cdm di domani. Salvini prima attacca ("Se i 5 Stelle hanno cambiato idea basta dirlo") poi ricuce. Di Maio: "Il governo non cadrà sul condono". Il premier intanto rientra a Roma

Salvini : «Non passo per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...