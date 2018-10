Di Maio | “Non faremo cadere il governo sul condono” E Salvini | “Ora risolviamo” 

Di Maio risponde all’Ue : “Non accettiamo ultimatum - Commissione lontana dalla realtà” : Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, l'Italia "non può accettare ultimatum, quindi non lo considero un ultimatum", dice riferendosi alla lettera in cui la Commissione Ue critica aspramente la manovra: "Se lo è, è inaccettabile - aggiunge Di Maio -. Penso che la Commissione europea si sia allontanata dalla realtà delle cose".Continua a leggere

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Centri impiego - assessori regionali del Lavoro a Di Maio : “Non pronti a marzo - servono 1-2 anni e raddoppio dipendenti” : Erogatori di reddito di cittadinanza, fornitori di formazione all’altezza dell’odierno mercato occupazionale in grado, ovviamente di incrociare al meglio offerta e domanda di Lavoro. Il tutto, da marzo 2019. Questa la mission disegnata dal governo giallo-verde per i Centri per l’impiego. Questo l’obiettivo di Luigi Di Maio che ha convocato gli assessori al Lavoro delle regioni italiane al Ministero dello Sviluppo economico. Al termine ...

Manovra - Salvini : Juncker prenderà batoste/ Ultime notizie - bocciatura Ue? Di Maio "Non si torna indietro" : Manovra bocciata dall'Europa: Juncker, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia

Pace Fiscale - Di Maio : “Non facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

Manovra - Salvini-Di Maio : "non si cambia" - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria "rispetto per tecnici Mef" : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"

MANOVRA - AUDIZIONE TRIA : "GOVERNO CONFERMA PREVISIONI DEF"/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : "non tradiamo" : MANOVRA Economica, nuova AUDIZIONE TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"

Di Maio contro giornali e Ue : la replica di Calabresi/ Scontro con Repubblica-Espresso : "non abbiamo paura" : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"

Di Maio : “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspettavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...

Alluvione in Calabria - Di Maio : “non si può morire di pioggia” : “Un caro saluto va a tutti i cittadini calabresi e alle famiglie delle vittime di questa sciagura, Spero che molto presto si possa evitare di morire per la pioggia, dovremo fare tanti investimenti che si dovevano fare tanti anni fa: cercheremo di recuperare 15 anni di ritardo in qualche anno. Ho sentito il presidente Conte che sta seguendo la vicenda, siamo tutti vicini alla Calabria e alle amministrazioni locali”. Così il ...

JUNCKER - "NON INSULTO EUROSCETTICI MA VANNO COMBATTUTI"/ Renzi lo difende da attacchi Di Maio-Salvini : Renzi difende JUNCKER da Salvini e Di Maio. Lo sfogo: "Famiglie italiane pagheranno per questi 2 cialtroni". Il Presidente della Commissione Ue, "bisogna combattere il populismo"