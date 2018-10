Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. 'Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ...

Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...

Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...

Cori da stadio per Di Maio : l'azienda non chiude e i lavoratori ringraziano il ministro : "L'accoglienza dei lavoratori della Bekaert ripaga di tutti gli sforzi fatti. Grazie. Siete dei grandi e la vittoria è vostra! Io ho fatto solo quello che ogni buon ministro dovrebbe fare: restituire ...

Salvini dice che Di Maio conosceva il testo - ma che non rompe coi 5 Stelle - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Alle Europee, senza dubbio. Una cosa dev'essere chiara: ribaltoni, inciuci e tranelli la Lega non ne fa. ...

Vittorio Sgarbi : 'Non c'è stata nessuna manina - Di Maio ha problemi psichiatrici' : Il deputato del Gruppo Misto ex Forza Italia e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, ha attaccato molto duramente alla Camera il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio [VIDEO], sulle presunte manipolazioni avvenute all'interno del decreto fiscale la famigerata 'manina' dietro al decreto sulla pace fiscale denunciate ieri sera dal capo del Movimento 5 Stelle, a Porta a Porta, il programma condotto in tarda serata ...

Giancarlo Giorgetti : 'Il governo così non va avanti molto. Luigi Di Maio e il M5s si vanno a schiantare' : Che cosa è accaduto? 'La cosa è molto semplice: per dieci giorni al ministero dell'Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa. Ne ...

Di Maio risponde all’Ue : “Non accettiamo ultimatum - Commissione lontana dalla realtà” : Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, l'Italia "non può accettare ultimatum, quindi non lo considero un ultimatum", dice riferendosi alla lettera in cui la Commissione Ue critica aspramente la manovra: "Se lo è, è inaccettabile - aggiunge Di Maio -. Penso che la Commissione europea si sia allontanata dalla realtà delle cose".Continua a leggere

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Dl fiscale : Salvini non sarà in Cdm - ma per Di Maio serve chiarimento : Dopo la convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale, Matteo Salvini conferma che non sarà presente perché impegnato altrove. Il vicepremier è però anche tornato a ribadire la sua ...