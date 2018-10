Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...

Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...

Di Maio e Salvini faranno la pace ma la crisi del governo M5S-Lega è cominciata : durerà 7 mesi : La sparata di Luigi Di Maio mercoledì sera nel salotto di Vespa è stata presa assai male, malissimo dal vicepremier leghista. Salvini...

M5s - tensione interna e con la Lega : Governo traballa/ Ultime notizie - Di Maio "convince sempre meno" : M5s, tensione interna e con la Lega: Governo traballa. Ultime notizie, Di Maio "convince sempre meno" e Berlusconi incrocia le dita: "speriamo finisca presto"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Giancarlo Giorgetti : 'Il governo così non va avanti molto. Luigi Di Maio e il M5s si vanno a schiantare' : Che cosa è accaduto? 'La cosa è molto semplice: per dieci giorni al ministero dell'Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa. Ne ...

Di Maio : "Chi crede sia requiem del governo si sbaglia" : Ospite nella trasmissione di Rete 4 "W l'Italia – Oggi e domani", il Vicepresidente del Consiglio commenta le difficoltà con l'alleato Lega Matteo Salvini.

CRISI DI GOVERNO?/ Salvini e Di Maio s'inventano un doppio rimpasto : Governo sull'orlo di una CRISI di nervi a causa del decreto fiscale, al quale Di Maio non può dire sì. Ecco le due soluzioni sulle quali si ragiona nel palazzo. DINO IAMASVILI(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 06:00:00 GMT)OETTINGER vs L'ITALIA/ Il "suicidio" di un'Europa figlia del pareggio di bilancio, di G. Da RoldL'UE BOCCIA LA MANOVRA?/ Rinaldi: l'austerity ha fallito, altri paesi ci seguiranno

Dl fiscale - Di Maio : 'Chi crede sia requiem del governo si sbaglia' : "Chi crede che sia suonato il requiem per il governo si sbaglia di grosso". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite nella nuova trasmissione di Rete 4 "W l'Italia " Oggi e domani", ...

Di Maio : no a Dl fiscale come è - ma nessuno suoni requiem governo : Roma, 18 ott., askanews, - Ognuno per la sua strada? M5s non voterà il decreto fiscale se il testo non cambierà, bisogna 'risolvere l'irrigidimento di queste ore', ma nessuno pensi di poter 'suonare ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Che effetto avrà la 'manina' denunciata da Di Maio sul governo : Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni della societa' civile per scelte consapevoli con una ...

Che effetto avrà la 'manina' denunciata da Di Maio sul governo : Il giorno dopo le accuse di Di Maio sulla 'manina' intervenuta per modificare il dl fiscale è l'opposizione ad agitare ancor più le acque chiedendo che il governo riferisca in Aula. Toni duri da parte di Maria Stella Gelmini (FI) ed Emanuele Fiano (Pd) a cui replica il presidente della Camera, Roberto Fico: "Girerò la richiesta al premier Conte". Nel Movimento 5 stelle l'ala ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

MANOVRA - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)