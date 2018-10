' Di Maio era presente | forse lo staff era distratto' | Siri sul testo manipolato

Nessuna 'manina' - Di Maio era solo distratto. Lo dice il leghista Siri : Il testo del decreto fiscale "non si è scritto da solo. Di Maio era presente. Forse era distratto": Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti, non risparmia ironia ai Cinque Stelle, cui è affidata la guida del suo dicastero (nelle mani di Danilo Toninelli). "Noi, pur di avere il saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, siamo pronti a discutere su tutto" dice in ...

La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla manovra : Roma, 18 ott., askanews, - La lettera dell'Ue non sorprende il governo, 'ce l'aspettavamo', il governo è disposto a 'dialogare', ma 'non accettiamo ultimatum' e sarebbe bene che lettere analoghe ...

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Sgarbi alla Camera infuriato contro Di Maio : ‘Non è un caso politico - ma psichiatrico. Si trovi lavoro che non ha mai avuto’ : “Luigi Di Maio, che è ministro di due ministeri, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c’è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha ...

Otto e mezzo ancora registrato : la Gruber 'buca' la notizia su Di Maio. Stasera Italia ne approfitta : In un mondo che viaggia ad alta velocità, anche registrare un’ora prima può risultare fatale. E così, per l’ennesima volta ad Otto e mezzo capita di ‘bucare’ la notizia della serata, arrivata mentre la trasmissione condotta da Lilli Gruber era in onda.Stiamo parlando del decreto fiscale e della clamorosa accusa di manipolazione giunta da Luigi Di Maio. Un’agenzia lanciata nel bel mezzo dell’access prime time, subito seguita dalla replica ...

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini 'pesa' la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano.

Alessandro Di Battista ringrazia Luigi Di Maio : "Porcate pro-evasori non passeranno" : Dopo la denuncia di Luigi Di Maio sulla presunta manipolazione del testo del dl fiscale, arriva attraverso Facebook il ringraziamento di Alessandro Di Battista.Di Battista scrive: "Intanto grazie a Luigi e alla denuncia che ha fatto, un paio di porcate pro-evasori non passeranno. Consiglio a tutti di concentrarsi su questo. Io, da cittadino, mi sento di ringraziarlo perché è chiaro che finalmente c'è chi sa dire no. Farlo ...

Renzi : "Di Maio è un disperato" : Di Maio è un uomo disperato . Vota #asuainsaputa un #condono, poi grida allo scandalo. Attacca me. Non capisce il senso dei testi che vota. Dopo questa giornata imbarazzante la domanda è semplice: 'ma ...

Renzi : "Di Maio è disperato - la sua mediocrità è imbarazzante" : "Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto". Così su Facebook il senatore del Pd, Matteo Renzi. "E adesso va in TV a dire "Renzi faceva condono e scudo fiscale". Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo ...

OETTINGER - “MANOVRA ITALIA? UE LA RESPINGERÀ”/ Ultime notizie - Di Maio : “si morda la lingua 3 volte” : Manovra bocciata dall'Europa: OETTINGER con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo Conte(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:57:00 GMT)