Di Maio e Salvini faranno la pace ma la crisi del governo M5S-Lega è cominciata | durerà

Salvini dice che Di Maio conosceva il testo - ma che non rompe coi 5 Stelle - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Alle Europee, senza dubbio. Una cosa dev'essere chiara: ribaltoni, inciuci e tranelli la Lega non ne fa. ...

Matteo Salvini - lo sfogo brutale dopo la buffonata di Luigi Di Maio : 'Qua rischiamo una figura di me***' : Matteo Salvini era a Mosca mentre a Roma Luigi Di Maio andava a Porta a porta ad annunciare una denuncia in procura contro il governo, cioè se stesso, per colpa di una 'manina' che avrebbe modificato ...

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'Manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Alessandra Ghisleri - quanto costa la follia di Di Maio sulla 'manina' : dramma per M5s e Salvini : A rischiare grosso in queste ore non è solo il governo, dopo il delirio di Luigi Di Maio a Porta a porta sulla manina nel Def e le accuse neanche tanto velate ai leghisti di aver fregato i grillini ...

Le manine pericolose di Salvini e Di Maio : Dopo le presunte “manine” interne sul decreto fiscale arrivano le manate esterne per la manovra. La bocciatura dell’Europa è totale e non sembrano esserci molti margini di discussione, perché “le dimensioni della deviazione sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità”, scrivono Pierre

Governo sull'orlo di una CRISI di nervi a causa del decreto fiscale, al quale Di Maio non può dire sì. Ecco le due soluzioni sulle quali si ragiona nel palazzo.

Condono - Salvini chiude lo scontro con Di Maio : “Se ci sono problemi li risolviamo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia segnali di distensione a Luigi Di Maio dopo lo scontro di giornata sul decreto fiscale: "A Di Maio dico che se ci sono problemini si risolvono: abbiamo un contratto da attuare, lo faremo lavorando pancia a terra". E assicura che, se servirà, sarà presente al Consiglio dei ministri di sabato che aveva minacciato di disertare.Continua a leggere

DECRETO FISCALE, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, SALVINI "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"

Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte : «Non ci sono invasioni degli alieni o scie chimiche», ha detto, ribadendo di non poter partecipare al Consiglio dei ministri perché, tra le altre cose, domenica c'è il derby The post Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte appeared first on Il Post.

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione

