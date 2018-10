X Factor 2018 - Home Visit : la squadra di Mara Maionchi : Per gli Home Visit Mara Moaionchi sceglie di portare la squadra degli Under Uomini di X Factor 2018 in Provenza. A consigliarla Achille Lauro ' sono molto curioso, questo è un mestiere serio fatto di ...

Condono - Salvini chiude lo scontro con Di Maio : “Se ci sono problemi li risolviamo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia segnali di distensione a Luigi Di Maio dopo lo scontro di giornata sul decreto fiscale: "A Di Maio dico che se ci sono problemini si risolvono: abbiamo un contratto da attuare, lo faremo lavorando pancia a terra". E assicura che, se servirà, sarà presente al Consiglio dei ministri di sabato che aveva minacciato di disertare.Continua a leggere

Dl fiscale - Di Maio : 'Chi crede sia requiem del governo si sbaglia' : "Chi crede che sia suonato il requiem per il governo si sbaglia di grosso". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite nella nuova trasmissione di Rete 4 "W l'Italia " Oggi e domani", ...

Vittorio Sgarbi offende pesantemente Luigi Di Maio : “È un caso psichiatrico - torni a scuola” [VIDEO] : Vittorio Sgarbi, ancora una volta trova parole non per nulla carine per Luigi Di Maio. Il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto ha espresso il duro giudizio sul vicepremier durante un intervento alla Camera: “Non è possibile che un ministro di due ministeri non sappia che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario” Duro attacco di Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio in Parlamento. Durante un ...

DECRETO FISCALE - CONTE : "SABATO CDM”. SALVINI : “ALTRI IMPEGNI”/ Di Maio : "Serve chiarimento politico" : DECRETO FISCALE, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, SALVINI "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:05:00 GMT)

Condono - Martina chiede le dimissioni di Di Maio : “Spettacolo vergognoso - fanno sceneggiate” : Dopo il caos sul decreto fiscale, il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiede le dimissioni del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in seguito alle accuse lanciate ad una presunta "manina" che avrebbe modificato il testo: "Dal governo uno spettacolo vergognoso. Tutti contro tutti. Hanno voluto un super Condono per gli evasori e ora fanno sceneggiate".Continua a leggere

Di Maio : "Serve chiarimento politico" : 19.19 "Adesso il tema è politico e se è un tema politico ha bisogno di un chiarimento politico. La sede giusta è il CdM ma possiamo anche fare un vertice prima". Così su Fb il vicepremier Di Maio, secondo cui "lo spread è a 327perché i mercati pensano che il governo non sia più compatto". Di Maio ha ribadito che il M5S non voterà un dl fiscale che si presenti come "salvacondotto per furbi" E sulla lettera della commissione Ue: "Venite qui e ...