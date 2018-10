Destinazione Mercurio | la Sapienza in viaggio con la sonda BepiColombo

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La missioneè in partenza alla volta di: il lancio verrà effettuato dal Centro spaziale di Kourou nella Guyana francese alle 3.45 ora italiana (nella notte tra il 19 e il 20) tramite un lanciatore Ariane 5, il più potente disponibile in Europa. È la prima missione europea al pianeta più interno del sistema solare e la terza in assoluto, dopo le missioni della NASA Mariner 10 del 1973 e MESSENGER del 2004. E’ classificata come “pietra miliare” del programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).è frutto di una collaborazione tra l’ESA e la JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese). La prima ha sviluppato il modulo MPO (Mercury Planetary Orbiter), la seconda il modulo MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter, recentemente ribattezzato “Mio” dalla JAXA). Entrambe le sonde saranno immesse in orbita attorno atra circa 7 anni, grazie a una serie di ...