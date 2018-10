Derby di Milano | grande sfida tra Higuain e Icardi

Calcio - Serie A 2018-2019 : Derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

Verso il Derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l’11 che sfiderà l’Inter [GALLERY] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Grande attesa per il Derby di Milano : ecco la probabile formazione dell’Inter - Icardi con Lautaro? [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

ESCLUSIVA- Franco Causio : “Il Derby di Milano arriva troppo presto” : Dopo 15 giorni di astinenza dovuti alla pausa per le nazionali, torna ad allietare il weekend degli sportivi italiani il Campionato di Serie A. E torna con un cartellone ricco di motivi, con la ciliegina finale rappresentata dal Derby per eccellenza, Inter-Milan in programma domenica alle 20.30. Di questo e degli altri argomenti del momento abbiamo […] L'articolo ESCLUSIVA- Franco Causio: “Il Derby di Milano arriva troppo ...

Infortunio Vecino - il centrocampista si fa male in nazionale : a rischio la sua presenza nel Derby di Milano : Matias Vecino ha riportato un problema alla coscia destra che gli impedirà di giocare con l’Uruguay: il centrocampista sudamericano a rischio per il derby di Milano “Matias Vecino non potrà scendere in campo in amichevole contro il Giappone per un dolore avvertito nella parte posteriore della coscia destra”. Così su Twitter la Federcalcio uruguayana annuncia il forfait del centrocampista dell’Inter nel match con la ...

Pirlo “gioca” il Derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

Mihajlovic : 'Stufo dell'Italia - voglio allenare all'estero. Il Derby di Milano? Tifo per entrambe' : A svelarlo lo stesso Mihajlovic, che ha parlato dei suoi piani futuri nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport. " In Italia ho già rifiutato due o tre offerte " ha detto Mihajlovic -, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Ritten vince il Derby con Cortina - Asiago quello con Milano - Valpusteria supera Gherdeina - Fassa a picco : Si è conclusa anche la 7a giornata della Alps League 2018-2019, con tutte le otto squadre italiane impegnate ieri, eccetto Ritten e Cortina che si sono sfidate oggi. Triplo derby d’Italia, quello di stasera, vinto da Ritten per 2-1 e l’incontro disputato ieri tra Milano e Asiago, con gli ospiti vincitori con il netto risultato di 0-3. Bene Valpusteria su Gherdeina, ancora una sconfitta per Fassa. Partiamo da Cortina-Ritten. Entrambe ...

Derby rossoneroazzurro. Così il calcio arriva alla Triennale di Milano : Dopo aver inventato da assessore Bookcity e Piano City, ecco ora calcioCity, una cinque giorni di incontri e iniziative sul calcio che Stefano Boeri organizza da presidente della Triennale. Fra il 27 settembre e il 1° ottobre, ci saranno incontri e iniziative sul calcio. Non bastava la centralità di