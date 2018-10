Decisione shock di Peugeot | a fine 2018 abbandonerà il Campionato di Rallycross FOTO

NBA – Decisione shock dei Timberwolves : allenamento odierno annullato dopo lo ‘show’ di Butler : I Minnesota Timberwolves hanno deciso di annullare l’allenamento previsto per la giornata di oggi: la franchigia preoccupata per un bis del brutto spettacolo offerto da Jimmy Butler Nella giornata di ieri, Jimmy Butler si è presentato all’allenamento dei Minnesota Timberwolves con la stessa delicatezza di un tornado. Ormai ‘separato’ in casa, dopo la richiesta di cessione, Butler ha comunque deciso di allenarsi con i compagni, un po’ per ...