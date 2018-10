Debito | anche la Cina ha un problema | da 5 | 8 trilioni di dollari

Fmi - rischi da banche-Debito Italia - pericolo contagio : Un circolo vizioso che rischia di avere conseguenze a livello europeo, come e' accaduto durante la crisi dell'area euro. Il Fmi mette in guardia sul legame fra banche e debito sovrano in Italia: ...

Fmi all'Italia : da incertezza politica rischi su legame banche-Debito - : Il Fondo lancia l'allarme sul riaccendersi del "legame fra banche e debito sovrano". Il consiglio: "Sul piano della politica di bilancio necessario consolidamento credibile e notevole nel medio ...

Italia - Fmi : con nuovo calo Btp rischio contagio e ritorno circolo vizioso Debito-banche : E' l'avvertimento contenuto nel World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale, che imputa il rallentamento della crescita dell'economia Italiana al 'deterioramento di fondo della domanda ...

Urban Nature - WWF : “Sulle spalle dei nostri giovani grava anche un Debito di natura” : La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ importantissima per i bambini che, purtroppo nei Paesi di più antica industrializzazione, sono costretti a stili di vita sempre più sedentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e socialità sempre più virtuali. Si tratta di un vero e proprio deficit di natura (espressione coniata dal giornalista ...

La BRI avverte l'Italia : torna a rafforzarsi il legame tra banche e Debito : L'aumento dello spread BTP-BUND e la crisi in Turchia ha colpito le banche mondiali, pesando maggiormente su quelle europee, in particolare su quelle italiane, francesi e spagnole. Lo afferma la BRI , ...

BRI : 'Torna a rafforzarsi il legame tra banche e Debito Italia' : Secondo l'Istituto con sede a Basilea l'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito tutte le banche nel mondo ma con un effetto maggiore per quelle europee e fra queste, le ...

"Torna a rafforzarsi il legame banche-Debito Italia". L'allarme della Bri : In Italia "il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato". Lo afferma Claudio Borio, Capo del Dipartimento monetario ed economico della Bri commentando la rassegna trimestrale dell'istituto con sede a Basilea rilevando come nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche "l'Italia è stata il paese più colpito: le ...

Grande incertezza sul Debito italiano. E le banche ne fanno le spese : ... prima ancora, della nota di aggiornamento al DEF, il Documento di economia e finanza che fa da base alla Manovra - e alla luce delle tensioni tra Governo e Europa su immigrazione e politiche fiscali.

Banche - Cgia : cresce il Debito delle famiglie - in 3 anni +40 mld : Roma, 11 ago., askanews, - Le famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro. Nell'insieme, i passivi accumulati con le Banche e gli istituti finanziari ammontano a quasi ...