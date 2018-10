huffingtonpost

: L'unica ragione per cui dei ragazzi scolarizzati non leggono è che i loro professori non sono in grado di condivide… - Linkiesta : L'unica ragione per cui dei ragazzi scolarizzati non leggono è che i loro professori non sono in grado di condivide… - HuffPostItalia : Daniel Pennac: 'Con la morte di mio fratello ho perso il controllo del mio corpo. Rivive in Bartleby, il personaggi… - giuseppeavvedu3 : RT @ivaz79: Correre a comprare Erri De Luca e Daniel Pennac come sempre ho fatto fin da bambino e però per la prima volta trovarmi nello sc… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) "Viviamo in una società in cui nulla si spiega e tutto si commenta" commenta laconico. Intervistato daVanity Fair, lo scrittore francese racconta il suo ultimo libro "Mio". L'opera più intima enale del padre del Ciclo di Malaussène. Ildisi chiamava Bernard, "ingegnere alto e magro" morto 10 anni fa durante un'operazione alla prostata. Fatale malasanità. Alla sualo scrittore si è sentito abbandonato, distrutto. Fino a perdere ildel proprio. Nel romanzo l'autore francese mette insieme "Bartleby lo scrivano", racconto di Melville, e la vita di Bernard. Tracciando i parallelismi tra l'ingegnere del nuovo millennio e uno scrivano di metà 800.«Il loro legame ha a che fare con il desiderio. Bernard, come Bartleby, rifiutava i desideri stupidi. Bernard non dava spiegazioni del ...