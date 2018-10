Dal 2019 il torneo di tennis di Wimbledon introdurrà i tie-break nell’ultimo set

Wimbledon - stop alle 'maratone' : Dal 2019 - tie-break nel set conclusivo : TORINO - Lo slam londinese dice basta ai match infiniti, le cosiddette maratone del tennis. Dal 2019, infatti, a Wimbledon entrerà in vigore il tie-break anche nel quinto set, a partire dal punteggio ...

Wimbledon - stop alle 'maratone' : Dal 2019 - tie-break nel set conclusivo : ROMA - Lo slam londinese dice basta ai match infiniti, le cosiddette maratone del tennis. Dal 2019, infatti, a Wimbledon entrerà in vigore il tie-break anche nel quinto set, a partire dal punteggio di ...

Tennis - Wimbledon abolisce le maratone : Dal 2019 arriva il tie-break al quinto set : Nel prendere questa decisione - ha proseguito - il Comitato AELTC è venuta incontro ai feedback di giocatori e persone che fanno parte del mondo del Tennis, analizzando due decenni di dati sulle ...

Grado Isola del Natale - Oltre 250 presepi in mostra nel caratteristico centro storico Dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 : La rievocazione storica, gli spettacoli, la riproposizione delle tradizioni enogastronomiche del passato, riporteranno i visitatori indietro nel tempo e faranno comprendere loro le origini e l'...

MANOVRA 2019 E RIFORMA PENSIONI/ La penalizzazione possibile con Quota 100 dipende Dall'assegno : La RIFORMA delle PENSIONI introdotta nella MANOVRA 2019 non riguarda solo Quota 100, ma anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia i due interventi possono incrociarsi(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael NaDal e se giocherà il n.1 del mondo sarà più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...

Niente più notch Dal 2019 : Ice universe mostra alcuni prototipi (FOTO) : Che il notch piaccia a pochi è cosa ormai risaputa: quel che ancora non sapevamo è che probabilmente l'antiestetica tacca nera, che deturpa lo stile del frontale di alcuni tra i maggiori smartphone attuali, potrebbe essere destinato ad andare presto in pensione, dopo una parentesi non proprio fortunatissima (proprio in questi giorni vi avevamo parlato di un'applicazione utile a nascondere il notch, senza per questo rinunciare a buona parte della ...

Rallycross - Peugeot ha deciso : Dal 2019 niente più Mondiale : I feel really sorry for all my friends at Peugeot Sport, I send all of you all the love I have We will get thru this, and come out stronger! Now it's a big challenge to be on the grid 2019, but we ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 64-67 a 10' Dal termine. Disastroso terzo quarto dei meneghini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Dal 2019 la Palestina potrà agire di fatto come membro dell'Onu : ... la coalizione intergovernativa che riunisce 134 paesi del mondo dichiarati in via di sviluppo e della quale la Palestina è stata nominata presidente lo scorso luglio . Già allora la decisione aveva ...

Moto3 - team Gresini con Rodrigo e Rossi Dal 2019 : Tante novità per il team Gresini che ha annunciato l'introduzione di alcuni cambiamenti per il Campionato del Mondo Moto3 2019. Si parte con la line-up piloti bianco-blu che comprende Gabriel Rodrigo, ...

