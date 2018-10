Dacia Sandero - La Stepway Escape entrerà in produzione

quattroruote

: La #Dacia produrrà la nuova Very Limited Edition #Sandero #Stepway #Escape - quattroruote : La #Dacia produrrà la nuova Very Limited Edition #Sandero #Stepway #Escape - Tinghi_Motors : ??????? Tutta la tecnologia di cui hai bisogno, sempre a portata di mano. Scopri di più su Sandero Streetway, anche DO… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Durante il Salone di Parigi laha dato il via a un concorso per la scelta del design di una nuova Very Limited Edition. I visitatori della kermesse parigina hanno potuto ammirare tre differenti livree esposte su altrettante, votando la propria preferita. Alla chiusura del salone la Casa ha effettuato uno spoglio delle votazioni, scoprendo che il design preferito dal pubblico, con 38.000 voti su un totale di 100.000, è l'realizzato da Flora Jammes che ha così prevalso sulle creazioni di Aurélie Abric e Pierre Lancien.Solo 400. Come premio per la vittoria l'artista vedrà su strada la propria creazione: larealizzerà infatti una serie speciale a tiratura limitata di 400 esemplari della. Il debutto sul mercato è previsto entro la fine del prossimo anno ma, per il momento, non sono state diramate informazioni sui prezzi, sulle ...