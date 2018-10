Da domani e fino al 21 aprile quasi 200 opere degli Impressionisti ospitati al Palazzo

Cagliari. Allerta meteo fino alle 24 di domani : Zedda chiude scuole - uffici e parchi cittadini : Provvedimento necessario a seguito delle indicazioni della Protezione Civile. Disposta per domani giovedì 18 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Cagliari. Viste le indicazioni ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Allerta Meteo Estofex : nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia fino a domani - poi Leslie arriva nel Mediterraneo : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a caratterizzare l’estremo Sud per tutto il weekend ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’Allerta Meteo di livello 2 per nubifragi tra la Sicilia e la Calabria joniche. Un livello 1 circonda quest’area per sottolineare un pericolo simile ma con minori probabilità. I nubifragi comportano un’Allerta Meteo di livello 1 anche per il Mediterraneo nordoccidentale. Tutte le allerte si ...

Allerta meteo Toscana : criticità gialla fino a domani : La sala operativa unica della protezione civile regionale Toscana ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago toscano meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate. Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba (Livorno). L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : A causa delle abbondanti piogge che si stanno abbattendo su Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu la protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo codice rosso per rischio idrogeologico: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di domani, giovedì’ 11 ottobre. Sono previste precipitazioni, anche grandinate, vento e temporali, soprattutto nell’area metropolitana di Cagliari. Al momento non è ...

Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra - ma solo fino a dopodomani : Ancora una volta la scadenza per un’offerta come la Vodafone Simple+ si riscopre essere stata soltanto momentanea perché l’operatore in rosso ha deciso di prorogarla di nuovo aggiungendo peraltro un extra che Torna sicuramente gradito. L'articolo Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra, ma solo fino a dopodomani proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino alle 21 di domani : In considerazione dell’evoluzione del quadro Meteo, delle condizioni di instabilità e della perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, la Protezione civile della Campania ha prorogato di altre 24 ore l’allerta Meteo attualmente in atto. Sarà in vigore fino alle 21 di domani la criticità idrogeologica “gialla” per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L’allerta riguarda ...

Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra - ma solo fino a domani : Vodafone ripropone un'offerta delle sue, un pacchetto interessante che è disponibile fino a domani con un extra di 10 GB al pacchetto standard. Si tratta di Vodafone Simple +, una promozione rivolta ai nuovi clienti dell'operatore che costa 9,99 euro al mese e offre 20 GB e 1.000 SMS verso tutti. L'articolo Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra, ma solo fino a domani proviene da TuttoAndroid.

Spring Attitude al via domani fino al 6 ottobre : Spring Attitude al via domani. Perchè se la primavera è un’attitudine, allora può essere primavera in qualsiasi momento dell’anno, anche in autunno. “Fall is the new Spring” è infatti il claim della IX edizione del Festival che, per la prima volta nella sua storia, sposta il consueto appuntamento invitando a Roma dal 4 al 6 ottobre la tribù dei clubbers e il pubblico più attento ai linguaggi del contemporaneo per contrastare la malinconia ...

Meteo Neve : tra oggi e domani fino a 50 cm di neve fresca sulle Alpi : Meteo neve - Attese le prime abbondanti nevicate sulle Alpi. Meteo neve - La perturbazione Nord Atlantica in arrivo sui nostri territori apporterà le prime abbondanti nevicate autunnali sulle...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento forte fino a domani : Allerta Meteo codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana (ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio): la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell’intenso flusso di Grecale che sta spirando sul centro e sud Italia a causa della presenza di un robusto campo anticiclonico sulle Isole Britanniche e di un’area depressionaria ...

TIM regala 10 euro di credito ricaricando online - ma solo fino a domani : TIM è decisa a premiare la fedeltà di tutti i suoi clienti e per questo ha lanciato un’altra bella promozione: coloro che oggi e […] L'articolo TIM regala 10 euro di credito ricaricando online, ma solo fino a domani proviene da TuttoAndroid.

Fino a domani gli Euronics Huawei Days : le offerte dedicate di fine settembre : Sono entrati nel vivo gli Euronics Huawei Days: iniziato ieri 21 settebre, la speciale promozione, che vede protagonisti i tablet del produttore cinese, terminerà domani, domenica 23. La campagna commerciale del noto megastore di elettronica è tutta dedicata a questi dispositivi, a cui è stato applicato un leggero taglio di prezzo sul listino originale (purtroppo niente di sconvolgente che debba farvi correre in negozio o schizzare subito sul ...

Lombardia - nidi gratis : domani domande al via/ Richieste possibili fino al 20 novembre solo online : Lombardia, nidi gratis: domani domande al via. Richieste possibili fino al 20 novembre solo online. 35 milioni di euro stanziati dalla regione per l'anno scolastico 18/19(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:31:00 GMT)