Cyberbullismo | che cos’è e come rovina la vita ai ragazzi

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Cheil? Cosa lo distingue dal “vecchio” bullismo che si subisce offline? La risposta a queste e molte altre domande nel libro(96 pagine, 12 euro) scritto dal giornalista e collaboratore di GQ Simone Cosimi e dallo psicoanalista e psicoterapeuta Alberto Rossetti, pubblicato da Città Nuova e in uscita dal 27 settembre. I due avevano già pubblicato lo scorso anno “Nasci, cresci e posta“. Il volume interviste allo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, alla psicoterapeuta Francesca Maisano e alla social star Andrea Pinna. Di seguito ne trovate un estratto. Cosìesistono due tipologie di bullismo (diretto e indiretto) ci pare che sia il caso di proporre una bipartizione di questo genere anche per il. Quello diretto consiste nella messa in pratica di azioni tipicamente legate al contesto digitale ...