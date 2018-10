Crolla a Piazza Affari Banca Carige

Geox - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : Pressione sull' azienda delle scarpe che respirano , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,41%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari Crolla sui minimi 2018. Lusso e industriali ko : Nel corso del suo intervento il titolare del dicastero dell'economia ha difeso la manovra, bollando come eccessiva la reazione dei mercati, non giustificati dai fondamentali dell'economia e della ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - Crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ricomincia il balletto dello spread. E Piazza Affari Crolla : Milano. Dopo due ore di contrattazioni, stamattina Piazza Affari perde quasi il 2 per cento in una giornata che si annuncia difficile a causa delle crescenti tensioni sulla manovra economica del ...

Crolla a Piazza Affari Banca Farmafactoring : Aggressivo avvitamento per Banca Farmafactoring , che tratta in perdita del 2,17% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Banca Farmafactoring rileva un allentamento della curva ...

Bayer - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per Bayer , che tratta in perdita del 2,43% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Maltempo a Pescara - grosso albero Crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...

Piazza Affari positiva. Crolla Atlantia - scende lo Spread : Sessione positiva per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , sostenute dai s egnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina in merito alla guerra dei dazi . Buone notizie sono giunte anche ...

Crolla a Piazza Affari Recordati : Pressione sul gruppo farmaceutico , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Recordati ...

Stop concessione - Atlantia CrollaNon fa prezzo a Piazza Affari : Il titolo Atlantia crolla a Piazza Affari, in seguito alla notizia dell'avvio del procedimento di revoca della concessione da parte del governo italiano Segui su Affaritaliani.it