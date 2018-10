Blastingnews

: Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizzair: l'Antirtitrust chiede risposte entro no... - SmorfiaDigitale : Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizzair: l'Antirtitrust chiede risposte entro no... - Sergio25Manzo : Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizzair: l'Antirtitrust chiede risposte entro nove giorni - infoiteconomia : Ryanair, Antitrust apre una nuova indagine sul costo del bagaglio a mano -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Sulla vicenda deldei bagagli asui voli, si registra un nuovo intervento dell’Antitrust che, dopo il procedimento avviato lo scorso 20 settembre nei confronti della compagnia leader nei voli low cost per la nuova policy sul trasporto dei bagagli, ha ora intimato la sospensione del pagamentondo una risposta. Un vero e proprio ultimatum da parte dell’Autorita' garante per la concorrenza che riguarda, questa volta, non solo, ma anche, la compagnia low cost ungherese che ha tonella nuova politica commerciale di far pagare il. L’ultimatum dell’Antitrust suldei bagagli adiL’antitrust ha contestato ala decisione di far pagare ai passeggeri, a partire dai voli in programma dal prossimo primombre, un supplemento per poter trasportare un “” più grande ...