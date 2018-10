Costantinopoli | scisma nella chiesa ortodossa I russi | colpa degli Usa

Mosca - il metropolita Hilarion annuncia : "Con Costantinopoli è scisma a causa dell'Ucraina" : A pochi giorni dalla grave rottura tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli , il metropolita Hilarion di Volokolamsk, capo del Dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa, è arrivato a Roma per partecipare al Sinodo dei vescovi sui giovani.Tra gli incontri previsti c"è anche quello con Papa Francesco. Il tema sul tavolo è quello delle relazioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa ma, ...

