Corrado Tedeschi | in tv dopo il cancro Che fine ha fatto e com’è diventato

(Di venerdì 19 ottobre 2018) A ridosso tra gli anni Ottanta e Novantaè stato uno dei protagonisti della televisione e del teatro italiano, noto al grande pubblico per aver condotto programmi come ‘Il gioco delle coppie’, ‘Doppio Slalom’ e aver partecipato a ‘Buona Domenica’ con Lorella Cuccarini. Per lungo tempo l’attore è scomparso dalla scena pubblica per ricomparire un anno fa nel cast della fiction ”Un posto al sole”. L’attore e conduttore aveva deciso di ritirarsi dalle scena per combattere unal colon e in una recente intervista ha raccontato quei momenti. “Dieci anni fa ho avuto unal colon: avevo solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Oggi mi sento in dovere di andare in tv e ovunque a dire ‘fate la colonscopia’, è fondamentale per la prevenzione”, si è raccomandatoche oggi sta bene e ...