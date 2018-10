Coppa del Mondo di sci alpino | gigante di Soelden in diretta tv sulla Rai

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : quartetto femminile secondo dopo le qualifiche : Scattata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista: in terra francese va in scena la prima tappa sul velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Prima giornata dedicata solo alle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, da domani si fa sul serio. Subito buone notizie in casa Italia: il trenino al femminile formato dalle giovanissime Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster timbra la seconda piazza e si candida ovviamente a ...

Nel 2019 la Val di Fassa ospita i Mondiali junior di sci alpino - sognando una gara di Coppa del Mondo : L'augurio è che questo sforzo ci aiuti a coronare un altro sogno che culliamo per i prossimi inverni, ovvero di ospitare una gara di Coppa del Mondo'. Prima dei Mondiali, ci saranno due test event di ...

Sci alpino - semaforo verde per Soelden : la Coppa del Mondo inizierà il prossimo 27 ottobre : Arriva l’ok per Soelden, la Coppa del Mondo inizierà regolarmente sabato 27 ottobre semaforo verede a Soelden, dove il controllo della Federazione Internazionale ha confermato l’opening di Coppa del Mondo in programma sul Rettenbach con i giganti di sabato 27 ottobre (donne) e domenica 28 ottobre (uomini), entrambi alle ore 10.00 e 13.00. Le alte temperature presenti tuttora in molte località di montagna non ha impedito agli ...

Novak Djokovic : 'Dobbiamo risolvere i problemi della Coppa Davis' : La Coppa Davis è una competizione storica e quindi tutti i diversi giocatori nel mondo devono cercare di risolvere questo problema nel migliore modo possibile '. Il nuovo formato entrerà in vigore ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : l’elenco dei convocati dell’Italia nella seconda tappa in Canada : seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista a Milton (Canada) e azzurri protagonisti nella tre giorni nordamericani (26-28 ottobre). nella prova che assegnerà punti importanti in chiave olimpica, guardando a Tokyo 2020, i commissari tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno convocato i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo Salvoldi) Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro Cavalli Marta Valcar ...

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n.1 del mondo sarà più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...

Il Cruzeiro batte il Corinthians e vince la Coppa del Brasile : SAN PAOLO, Brasile, - Vittoria all'andata, 1-0, in casa e bis in trasferta, 2-1,. Il Cruzeiro , detentore del titolo dello scorso anno, ha vinto la Coppa del Brasile battendo in entrambe le finali il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermati i due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione : C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la ...

Cruzeiro - trionfo in Coppa del Brasile. Piegato il Corinthians 2-1 : Sesta Coppa del Brasile per il Cruzeiro. L'ex Palestra Italia di Belo Horizonte riscrive la storia della competizione, diventando la squadra ad aver vinto il trofeo più volte. Ed oltre al sapore della ...

P.S. Giorgio - Calcio a 5 Serie A2 : la Futsal Cobà supera con pieno merito il turno di Coppa della Divisione - battendo per 3-1 la Tenax ... : Ne ha di che essere soddisfatto l' ex di giornata, quel mister Cafù che ha portato nella scorsa stagione i fidardensi in A2. Adesso sotto con la vincente tra Ortona ed Acqua & Sapone: in ogni caso, si ...

Tenax battuta - il Cobà approda al terzo turno della Coppa Divisione : ... Tiberio di Teramo e Scarpetti di San Benedetto del Tronto, cronometrista Paoloni di Ascoli Piceno RETI : 15'51'' pt Sgolastra, 16'52'' pt Guga, 17'04'' st Sgolastra, 18'00'' st Silveira LA CRONACA ...