Conti pubblici | Moody' s taglia il rating dell' Italia «per bilancio e deficit»

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia : «Deficit più elevato» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l'ultimo gradino prima del livello 'spazzatura' - con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un 'cambio concreto della strategia di bilancio, ...

Aria di tempesta sull’Italia : dall’Europa lettera di richiamo sui Conti pubblici : Italia avvisata. Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegna oggi al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i Conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Manovra - Tria : non mette in pericolo tenuta dei Conti pubblici : A dirlo, parlando all'assemblea di Assolombarda, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Il deficit nel triennio è pensato per dare la spinta iniziale necessaria e per vederlo rientrare negli anni ...

I Conti pubblici : «L'Unione Africana ci aiuti negli accordi bilaterali per i rimpatri». Il premier Giuseppe Conte lancia il suo appello da Addis Abeba, a fianco del leader etiope Aby Amhed, che è riuscito «nell'impresa ...