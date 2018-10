Conte | politica responsabile per sviluppo

Taglio vitalizi - Conte : 'Misura di equità sociale e buona politica' : "Il Senato ha dato il via libera al Taglio dei vitalizi. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter.

Conte : "Io populista? Per recuperare frattura fra élite politica e società civile" : Così il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento all'inaugurazione della Scuola di Formazione politica della Lega a Milano. "Se non mantenessimo fede alle promesse sintetizzate nel ...

Conte : “Io sono populista - dobbiamo risanare frattura tra elite politica e popolo” : “Nel corso degli ultimi anni si è creata una frattura tra elite politica e società civile. Il popolo è all’articolo primo della Costituzione, non si può pensare di fare politica alimentando la frattura tra classe dirigente politica e popolo. sono populista nella misura in cui siamo consapevoli di questa frattura e stiamo agendo per risanarla. E’ fondamentale mantenere fede a tutte le promesse sintetizzate nel contratto di ...

Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

c'e' un conflitto di interessi dietro il concorso da professore vinto da Conte? - Politica : Da www.ilfattoquotidiano.it conte 2 Un potenziale conflitto di interessi dietro il concorso da professore ordinario all'università di Caserta vinto dal premier Giuseppe Conte nel 2002. A darne conto è ...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e Contestato. De Magistris : “Differenza politica abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Casalino : "I tecnici di Tria obbediscano o..." | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : fiducia in lui - audio non da diffondere : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

L'audio di Casalino : «Megavendetta contro il Mef». Conte lo blinda. Il Mef : «Le scelte spettano alla politica» : ...sapere nel pomeriggio che «L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero dell'Economia perché è una scelta politica. ...

Gas - migranti e geopolitica : Conte e la "campagna d'Africa" (di U. De Giovannangeli) : "Giuseppe l'Africano". Quelle parole pronunciate dal presidente del Consiglio a conclusione del summit di Salisburgo non sono una risposta difensiva all'ennesimo affondo francese, in questo caso su Frontex. "Pensare di destinare 500-600 milioni all'Africa, comparati ai miliardi dati alla Turchia, è assolutamente irragionevole... Anche da un punto di vista della prospettiva di geopolitica e cioè che se la Cina destina all'Africa ...