Conte | Salvini non dice il falso Lite sul Dl Fiscale | chi ha ragione?

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Dl Fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; per scemo non ci passo : "Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava". Salvini mette i puntini sulle i nel corso di una diretta Facebook e avverte che "quando ci vuole, ci vuole". "A me del condono non me ne frega niente, ma per scemo non passo. E' legittimo cambiare ...

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Salvini : «Basta litigi - domani a Roma per risolvere problemi» La notte di Conte che evoca le dimissioni : Il leader leghista torna sullo scontro con Di Maio e inizia la giornata di campagna elettorale in trentino lanciando segnali di distensione

Conte - da Bruxelles a Salvini una giornata da crisi di nervi : ... ha spiegato nelle numerose telefonate avute con i due esponenti dei partiti di maggioranza, non ci sono alternative, bisogna trovare una soluzione tecnica ed eventualmente caso, politica ai problemi ...

Condono - tensione nel governoè scontro. Conte convoca Cdm. Salvini : «Se serve - ci sarò». Tensione nel Governo : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il Governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm per sabato - Salvini prima si sfila poi ci ripensa : 'Se serve ci sarò - basta litigi' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Condono - è scontro Conte convoca Cdm Salvini : «Se serve - ci sarò» Tensione nel Governo : ... ha detto la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, interpellata alla Camera. Insomma, nella maggioranza gialloverde c'è alta Tensione. 'Controllerò il testo articolo per articolo', ha ...