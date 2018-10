: Giallo sul decreto fiscale: vacilla la maggioranza. Conte: sabato si cambia. Salvini: non vengo - TgLa7 : Giallo sul decreto fiscale: vacilla la maggioranza. Conte: sabato si cambia. Salvini: non vengo - Cyber_Feed : • News • #Conte: la maggioranza è solida - Rita_Sechi7 : RT @CarloF0554ti: Riassumendo: se Conte mantiene la convocazione del CdM e i leghisti non si presentano, non potrà far altro che constatare… -

Sul dl fisco "il problema lo si risolve domani. E'sorto un dubbio sulla traduzione tecnica dell'accordo politico. Se ci fosse qualche incongruenza si può sempre intervenire. Con il Consiglio ministri do maggior agio ai ministri per rivedere con calma il tutto". Così il premier Giuseppedopo il vertice Asem. La? "Assolutamente". "Noi stiamo lavorando molto bene.Quindi non c'è assolutamente motivo di dubitare. Abbiamo la piena consapevolezza che stiamo facendo riforme importanti per il Paese",ha detto(Di venerdì 19 ottobre 2018)