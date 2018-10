Conte | da Bruxelles a Salvini una giornata da crisi di nervi

Processo a Conte a Bruxelles - sfogo sul Governo : «Se così lascio» : Come diceva Max Weber, la politica è passione, senso di responsabilità, lungimiranza. Se ci fosse una crisi dimostreremmo di non avere queste virtù...'. LE POSIZIONI Nel frattempo su Roma è ...

Sono queste le 35 misure Contenute nella legge di bilancio inviate a Bruxelles : Quattro finestre per accedere a quota 100 per la pensione anticipata, il taglio degli assegni d'oro sopra i 4.500 euro, le pensioni di cittadinanza differenziate per chi è proprietario di casa, la ...