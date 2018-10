Conte | confronto acceso non intacca lavoro | Governo sa fare squadra

agi

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, assicura che ilè solido nonostante le tensione delle ultime ore tra M5s e Lega sul decreto fiscale. "Ci aspettano giornate impegnative, per proseguire nel dialogo avviato con la Commissione europea sulla Legge di bilancio", scrive Giuseppesu Facebook. "Il, che a tratti può essere anche, tra le forze della maggioranza nonil buonche stiamo facendo", assicura il presidente del Consiglio. "Andiamo avanti consapevoli della responsabilità che abbiamo, specie nei confronti dei cittadini, di non disperdere le nostre energie e di rimanere concentrati sugli obiettivi che vogliamo raggiungere per il bene del Paese. Guido unche ha finora dimostrato di sapere sintesi e così continueremo a".