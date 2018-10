Condono | scudo e depenalizzazioni | i nodi della discordia sul dl Fisco

Fico : 'M5s non può accettare Condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

Condono - il doppio scudo su case e conti all’estero che ha provocato lo scontro Lega-M5S : La possibilità di ottenere uno sconto su due imposte su case (Ivie) e conti (Ivafe) detenuti all’estero hanno riacceso i contrasti all’interno della maggioranza con lo stop di Di Maio e poi di Conte...

Il Condono si allarga : entra l’Iva - tetto di 100mila euro per singola imposta. Scudo penale sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio : Alla fine anche l’Iva entra nel condono varato lunedì sera dal Governo. Per l’imposta sul valore aggiunto non si applicherà il 20% ma un’aliquota media. Ma non è la sola apertura: l’integrazione degli imponibili nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato si calcolerà per singola imposta da regolarizzare e per singolo anno d’imposta dal 2013 al 2016. Scudo penale ...