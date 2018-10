Condono | scontro Lega-M5S Salvini | «Di Maio sapeva | non passo per scemo» Il leader 5

Scontro con la Lega sul Condono. Ora il M5S accusa un burocrate : «Non farà una crisi di governo per un condono ». A sera Luigi Di Maio, quando è ancora in attesa di chiarirsi con Matteo Salvini al telefono, si consola nella certezza che il leader della Lega non si impunterà sul capitolo incriminato del decreto fiscale fino a rompere la maggioranza. «Non credo si impiccherà a uno scudo penale per chi si macchi...