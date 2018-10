Condono | prima rottura Lega-M5s

Condono mini-cartelle : super sconto se emerge il nero dell’anno prima : Un mezzo Condono per chi fa emerge re fino a un terzo del reddito dichiarato l’anno precedente, una rottamazione ter delle cartelle di Equitalia con pagamento dilazionato in cinque anni, sconti sostanziosi per chi rinuncia ai contenziosi tributari con il fisco e cancellazione di interessi e sanzioni per chi ha in corso un accertamento fiscale e paga...

Di Pietro : “Pace fiscale? No - è un Condono. Non si prendano in giro i cittadini come nella Prima Repubblica” : Antonio Di Pietro in sala stampa della Camera dei Deputati chiede chiarezza al Governo sulla questione della cosiddetta pace fiscale. “Mai come in questo momento è opportuno informare i cittadini sulla realtà rispetto a tutti i sogni immaginari di questo governo. L’ultima trovata è quella del condono fiscale che loro chiamano pace fiscale. Non è una pace, ma è un condono e allora si assumano la responsabilità di chiamarlo per quello ...