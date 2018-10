Condono-gate | Governo sull' orlo della crisi di nervi

Pirlo e le stangate all’Inter : “si nasCondono tutti” - si salva solo Brozovic! : Andrea Pirlo ha fatto il punto sulle difficoltà dell’Inter di Luciano Spalletti, in vista delle prossime gare serve un cambio di rotta ai nerazzurri Andrea Pirlo, ospite ieri sera del salotto di Skysport, ha parlato delle difficoltà dell’Inter nel creare gioco. La sconfitta contro il Parma è stata cocente per i nerazzurri, che adesso devono trovare soluzioni per risollevarsi dall’inizio no. Pirlo in merito a tali problemi ...