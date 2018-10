Condanna Spada | la Di Pillo | «Il verdetto serva per far ripartire Ostia»

Ostia : Condannati per mafia tre esponenti del clan Spada : Per la prima volta riconosciuto il 41 bis. Decisive nel procedimento le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia - "Quella di Ostia è mafia". Lo ha deciso il tribunale di Roma che per la ...

Ostia : Condannati per mafia tre Spada : ANSA, - ROMA, 18 OTT -Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l'associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il ...

Mafia - Ostia : Condannati 3 del clan Spada : 13.57 Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l'associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. Il gup Claudio Cappiello,accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spaga e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxioperazione che portò a 32 ...

Processo Spada - Angelo e Domenico Condannati in appello per usura ed estorsione : Condanne confermate in appello per Angelo e Domenico Spada, padre e figlio sotto Processo per l’accusa di usura ed estorsione. La II Corte d’appello capitolina, presieduta da Mario Frigenti, ha inflitto 8 anni di reclusione ad Angelo Spada e 7 anni al figlio Domenico, conosciuto come ‘Vulcano‘ ed ex campione del mondo di pugilato nella categoria Silver Wbc. Condanne confermate anche per Antonietta Casamonica ed Antonietta ...