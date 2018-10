Concorsi infanzia e primaria in arrivo | il Miur avvia anche quello ordinario

scuolainforma

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Inper la scuola dell’e della. Ieri 18 ottobre, ilha annunciato il decreto per il concorso straper, che ha come obiettivodi sanare il contenzioso con i diplomati magistrali. I docenti senza laurea che a dicembre scorso erano stati bocciati dal Consiglio di Stato e poi espulsi dalle GaE sono circa 50mila. Il concorso stra, rappresenta una sorte di sanatoria, perché nessuno verrà bocciato. Per aderire è fondamentale avere i requisiti, ovver: aver prestato servizio per due anni negli ultimi 8, e sostenere l’esame orale pro forma che consentirà l’accesso in graduatoria; essere in possesso di abilitazione, dunque aver conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2 o essere laureati in Scienze della Formazionescuola: in...