huffingtonpost

: Con Titty fino alla fine. Si scioglie la squadra che aveva cacciato la calciatrice candidata nella coalizione di Sa… - HuffPostItalia : Con Titty fino alla fine. Si scioglie la squadra che aveva cacciato la calciatrice candidata nella coalizione di Sa… - titty_napoli : RT @hellofie: @napolimagazine @MrAncelotti @apetrazzuolo @valterdemaggio @sscnapoli Comunque @MrAncelotti è un gran signore. Un altro al po… - titty_napoli : RT @annatrieste: Caro @G_Higuain è vero che molti si sono lasciati male con @ADeLaurentiis però solo tu te ne sei andato di nascosto come u… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Adesso è ufficiale: ladi Afro-Napoli United calcio femminile a 11 si è sciolta. A comunicarlo, in una nota, è la società. "L'Afro-Napoli United ha accolto la richiesta di svincolare l'ex capitano Astarita e l'intero gruppo delle partecipanti al campionato di calcio a 11 femminile, le quali daranno vita ad una nuova ASD - Associazione Sportiva Dilettantistica che sarà autorizzata dFederazione a partecipare allo stesso campionato".Si chiude così il caso chevisto protagonistaAstarita, capitano delladi calcio femminile candidata a Marano, in provincia di Napoli, in una coalizione che sostiene Matteo Salvini. Una scelta non conforme con i dettami della società, che sposa i principi di integrazione e solidarietà verso i migranti, hanno fatto sapere nell'immediato i vertici del club."Da nove anni ...