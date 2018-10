Con Pechino Express scopriamo che gli africani non sono tutti buoni e che qualche

Pechino Express 2018 - quinta puntata/ Pagelle - vincitori ed eliminati : il web Contro i Promessi Sposi : Nuova coppia a Pechino Express 2018: sono Simon & the Stars e Roberto Meloni, gli #Alieni che rimpiazzano i #PromessiSposi (con annessi litigi). eliminati e vincitori della quinta puntata.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Pechino Express 2018 : bye bye Promessi Sposi - tra i Concorrenti meno simpatici di sempre : I Promessi Sposi La quinta puntata di Pechino Express 2018 è stata caratterizzata dall’arrivo di una nuova coppia, del tutto inattesa e composta da due personaggi molto famosi che, però, il pubblico televisivo nostrano non conosceva affatto. In Tanzania sono sbarcati infatti l’astrologo Simon & the Stars e il cantante italiano Roberto Meloni, da anni in forze in Lettonia; la loro comparsa non è stata accolta benissimo dagli altri ...

LINDA MORSELLI E RACHELE FOGAR - LE MANNEQUIN/ Lite Con Riccardo : "Siete stro…!" (Pechino Express 2018) : LINDA MORSELLI e RACHELE FOGAR sono Le MANNEQUIN di Pechino Express 2018. Belle e competitive, le due ragazze hanno vinto l'ultima tappa e salvato le Signore della Tv.

Pechino Express 2018 al giro di boa Con sette coppie in gara : chi sarà eliminato oggi? Anticipazioni 18 ottobre : Dopo l'eliminazione de I Mattutini della scorsa settimana, Pechino Express 2018 torna con sette coppie ancora in gara a cinque puntate dalla fine, questo significa che forse la busta nera stasera non sarà eliminatoria? Il pubblico lo spera visto che, con eliminazioni o senza, il programma ha comunque portato a casa buoni ascolti in una sera complicata come quella del giovedì. Pechino Express. Avventura in Africa torna in onda oggi, 18 ...

Pechino Express 2018 - anticipazioni stasera 18 ottobre : Concorrenti in seria difficoltà : anticipazioni Pechino Express stasera 18 ottobre 2018 Torniamo a parlarvi di Pechino Express 2018: anticipazioni e news sulla puntata di stasera 18 ottobre saranno senza dubbio ricercatissime perché tutti i concorrenti dovranno affrontare un nuovo difficile percorso e anche questa volta sembra che ci sarà un'eliminazione certa. L'ultima volta sono stati eliminati i Mattutini dopo […]

#PechinoExpress 7 – Quinta puntata del 18/10/2018. Prosegue l'Avventura in Africa Con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L'adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quinta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest'anno vivrà un'Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quarta puntata ha totalizzato 1.721.000 spettatori e uno share del 8,07%.

Pechino Express - Maria Teresa Ruta si Confessa : 'Perché sono stata così tanto lontana dalla tv' - da lacrime : È tornata in tv con Pechino Express , ma Maria Teresa Ruta ha passato un lungo periodo lontano dai riflettori e dalla fama che l'ha accompagnata negli anni 80 e 90. 'Mi ha fatto ritrovare il mio ...

Maria Teresa Ruta : 'Con Pechino Express ho ritrovato il mio pubblico - ma ho sofferto' : 'Pechino Express mi ha fatto ritrovare il mio pubblico e mi ha fatto scoprire alle nuove generazioni. Il mio pubblico è quello che va al mercato, che fa alla spesa, o al massimo che frequenta gli ...

