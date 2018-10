Come funziona il nuovo censimento permanente della popolazione in Italia

Google Maps facilita la condivisione di percorso e destinazione - ecco Come funziona : Google Maps migliora la condivisione del percorso, con tanto di posizione attuale: ecco come funziona la nuova funzione, già disponibile nella nota app di Google. L'articolo Google Maps facilita la condivisione di percorso e destinazione, ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Guardaserie Non Funziona 2018 : Come Risolvere? : Da qualche settimana il vecchio sito Guardaserie non Funziona, non si apre, non permette di accedere. Perchè hanno chiuso Guardaserie? Guardaserie.net perché non va? Come probabilmente hai già notato, il sito internet Guardaserie da qualche settimana non va più, non Funziona, non permette di vedere film e serie tv in streaming. Se provi ad accedere alla homepage del […]

Fifa 19 : tratti - specialità e stili parata. Ecco cosa sono e Come funzionano! : come anticipato due mesi fa EA Sports nel corso dell’anno pubblicherà varie guide, nella sezione denominata Pitch Notes rivolte a fornire, in un’ottica di maggior trasparenza ed informazione, maggiori dettagli su come funzionano i vari aspetti di Fifa 19. Quella che trovate di seguito è relativa ad un argomento spesso oggetto di discussione ossia quello […] L'articolo Fifa 19: tratti, specialità e stili parata. Ecco cosa sono e ...

Nba - Come funziona il ricco mercato del basket made in Usa : Danilo Gallinari dei Los Angeles Clippers Tetto salariale, free agency, scambi regolamentati e draft. Su questi quattro cardini si poggia il sistema del mercato Nba. La stagione del grande basket statunitense è appena iniziata con le prime partite di regular season. Un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa, dove ogni cartellino di un giocatore può essere acquistato dietro un pagamento in denaro. Merito del ...

Cedolare secca sui negozi confermata : Come funziona e cosa cambia : Estendere la Cedolare secca anche agli affitti dei negozi. È questa la novità confermata dal disegno di Legge di bilancio 2019. La notizia circolava da tempo, ma ora è stata confermata, e il documento di bilancio inviato in Europa contiene questa misura. Da tempo si chiedeva di estendere il regime agevolato della Cedolare anche ai locali commerciali e ora la misura è stata ufficialmente approvata (ovviamente andrà di pari passo con ...

Reddito di cittadinanza : quando parte e Come funziona : Il Reddito di cittadinanza scalda i motori. Lunedì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2019. Il testo prevede, tra le altre misure che molti attendevano (Quota 100, pensione di cittadinanza, Flat tax, pace fiscale), dal prossimo anno l’introduzione di una misura universale di sostegno al Reddito, basata sul presupposto che nessun cittadino possa vivere con meno di 780 euro al mese (destinati ad aumentare ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : si assegnano i primi pass per le Olimpiadi 2020! Come funziona la qualificazione per i Giochi : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Polvere di Magnesio ha già messo nel mirino la capitale giapponese. I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, saranno infatti il primo evento di qualificazione ai Giochi: per la prima volta nella storia, la rassegna iridata “di mezzo” sarà ...

Pace fiscale - quando parte e ultime notizie : ecco Come funziona : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021. Si apre così la sezione relativa alla legge di bilancio per il 2019 del comunicato ufficiale di Palazzo Chigi nella sera della ...

Test di ingresso a Medicina : Come funziona all’estero? : Un Test d’ingresso più o meno difficile c’è dappertutto in Europa, anche se arrivare a frequentare la facoltà di Medicina è un percorso diverso nei differenti Paesi del mondo e anche all’interno dell’Unione. L’Italia, invece, sta pensando di abolire i Test. Sia per le professioni mediche, che per veterinaria e architettura. Il governo aveva indicato questo punto nel programma, poi è tornato a essere uno degli obiettivi a medio termine, ma il ...

Dieta pancia piatta : ecco Come funziona : La Dieta pancia piatta promette di far dimagrire fino a 2 chili in tre giorni. ecco come funziona e cosa si mangia ogni giorno. Lo schema dietetico

Cos'è la 'pace fiscale' e Come funziona - : La misura rende possibile sanare contenziosi e debiti con il Fisco. Stralcio, dichiarazione integrativa, rottamazione e definizione agevolata sono le modalità che intende introdurre il governo

Arriva il reddito di cittadinanza : Come funziona e chi potrà richiedere l’assegno mensile : Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere introdotto dalla prossima primavera, presumibilmente tra marzo e aprile 2019, e l'attivazione della misura prevederà l'erogazione di un assegno mensile pari a massimo 780 euro a disoccupati e inoccupati, a patto che la stessa rientri nei parametri Isee stabiliti dalla normativa.Continua a leggere