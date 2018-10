Come aggiornare Google Play Services

Come Riavviare - aggiornare - ripristinare iPhone XS iOS 12 : Come si chiudere e riavvia un'app, Come aggiornare, ripristinare iPhone XS iOS 12 Tutto quello che serve sapere sul nuovo telefono Apple.

Come aggiornare iOS : Con iOS si indica il sistema operativo di cui sono dotati i dispositivi mobili di Apple, tra i quali: iPhone, iPad ed iPod Touch. Mantenere aggiornato un sistema operativo è fondamentale per risolvere problemi, aumentarne leggi di più...

Come aggiornare iPhone - iPad o iPod Touch : aggiornare iPhone, iPad e iPod Touch è una procedura essenziale, da svolgere ogni volta che un update sia disponibile agli utenti, non solo per usufruire delle ultime novità e funzioni ma anche per avere sempre installate leggi di più...

Come scaricare i firmware Odin per aggiornare o ripristinare il vostro Samsung Galaxy : I firmware Odin consentono di aggiornare o ripristinare gli smartphone Samsung Galaxy: uno dei metodi più semplici per scaricarli è utilizzare SamFirm, un tool gratuito per PC. L'articolo Come scaricare i firmware Odin per aggiornare o ripristinare il vostro Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.

MacOS 10.14 Mojave : cosa cambia e Come aggiornare il vostro Mac : A una settimana esatta di distanza da iOS 12, arriva anche la nuova versione del sistema operativo per i personal computer di Apple: MacOS 10.14 Mojave. Presentato da Craig Federighi durante la WWDC, l’annuale conferenza degli sviluppatori che si è tenuta lo scorso 4 giugno, è stato disponibile in beta per gli sviluppatori e (in una track separata) per il pubblico generale. La prima cosa da notare è che, come per iOS 12, la ...

Aggiornare a iOS 12 ecco Come si fa : Aggiornare iPhone a iOS 12 ecco come fare l'aggiornamento all'ultima versione di iOS rilasciata da Apple proprio in queste ore. Pochi semplici passaggi per Aggiornare il tuoi iPhone.

Android 9 Pie - cosa cambia e Come aggiornare : Android 9 è uscito ufficialmente nel corso della prima settimana di agosto, lanciando la rincorsa dei produttori a cercare di adattare le proprie personalizzazioni all’ultima versione del sistema operativo di Google. Appena l’aggiornamento sarà disponibile riceverai una notifica che ti inviterà ad aggiornare l’OS: a questo punto basta andare su Impostazioni, Sistema, Avanzate, Aggiornamento Sistema e poi premere il bottone “Verifica ...

Non Riesci Ad Aggiornare Il Firmware Del DJI Tello? Come Risolvere : Firmware Update Failed DJI Tello: Come Risolvere il problema. Come Aggiornare il Firmware del drone DJI Tello quando l’app va in errore? Guida aggiornamento Firmware DJI Tello Impossibile Aggiornare Firmware DJI Tello su Android: Come Risolvere Anche tu possiedi il fantastico drone DJI Tello ma hai problemi ad Aggiornare il Firmware con Android? Non Riesci ad Aggiornare il Firmware del […]

