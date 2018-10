Coldiretti | più di un italiano su 3 si affida al food delivery

Coldiretti : al via la stagione della raccolta del tartufo - caduto il 56% in più di pioggia : “Al via la raccolta del pregiato tartufo bianco d’Alba (Cuneo) che si preannuncia eccellente dopo una estate in cui è caduto il 56% in più di pioggia “: lo afferma la Coldiretti in occasione del primo weekend di autunno alla fine del fermo biologico che ha permesso una corretta maturazione del più prezioso frutto dell’autunno.”Le condizioni climatiche dell’estate fanno infatti sperare – sottolinea la ...

Coldiretti : in Calabria i prodotti più gettonati dai turisti sono quelli agroalimentari : Oltre il 50% dei turisti che sono stati in Calabria e ritornano a casa dopo il Ferragosto porteranno con loro cibo “made in Calabria”. Un altro segmento di turisti composto in larga prevalenza di emigrati calabresi che vivono in Italia o all’estero che sono venuti in vacanza nella terra di origine – aggiunge la Coldiretti – per la quasi totalità hanno fatto “rifornimento” di prodotti calabresi (conserve, sott’oli, salumi etc ) e che consumeranno ...