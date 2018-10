COD Black Ops 4 riceve una valanga di contenuti con la nuova patch

Attesa finita - DAZN sbarca sui deCODer Sky Q Platinum e Black : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: l’app di DAZN, la piattaforma in streaming che trasmette tre gare di Serie A a giornata oltre a Liga, Ligue 1 e League Cup, è ora finalmente disponibile per tutti gli abbonati Sky in possesso del decoder Sky Q. Grazie a questo particolare decoder l’esperienza di visione dei […] L'articolo Attesa finita, DAZN sbarca sui decoder Sky Q Platinum e Black è stato realizzato da Calcio e ...

DAZN - Spotify e il controllo vocale arrivano sui deCODer Sky Q Platinum e Black : Sky continua ad investire nello sviluppo dell'ecosistema digitale offerto da Sky Q. Dopo il lancio nelle scorse settimane della nuova Sky Soundbox che collegata al decoder Sky Q grazie all'audio surround, diffonde e adatta il suono in tutta la stanza per offrire un'esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva, con l'ultimo aggiornamento firmware del decoder ha introdotto tre importanti novità. <p style="text-...

Pre load Call of Duty Black Ops 4 disponibile senza CODice - ma non per tutti : Mancano ormai soltano una manciata di ore all'avvento sulla scena videoludica di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie pubblicata da Activision che, in questa nuova iterazione, è stato affidato alle sapienti cure di Treyarch. Ovviamente uno degli scogli maggiori per i videogiocatori che sfruttano appieno le potenzialità offerte dal mercato digitale, al giorno d'oggi, risiede nel peso sempre maggiore che i titoli occupano negli ...

VODAFONE NON FUNZIONA : BLACK-OUT RETE MOBILE/ Problema risolto - CODacons : "Indennizzi o azione legale" : VODAFONE down in Italia. Ultime notizie: problemi nella connessione e nelle telefonate, colpito soprattutto il nord-ovest, ma si registrano disservizi anche al centro Italia(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:51:00 GMT)

Blackout challenge - 14enne suicida : CODacons - “web fuori controllo e giovani a rischio” : “Gli autori del video pubblicato sul web e visto dal 14enne trovato morto impiccato nella sua cameretta lo scorso 6 settembre a Milano, devono essere indagati per istigazione al suicidio, al pari della piattaforma web che ha permesso la pubblicazione di immagini così pericolose“: lo afferma il Codacons, commentando “l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano da cui emergerebbe che il ragazzo, prima del tragico gesto, avrebbe ...

Subito per tutti la beta di Call of Duty Black Ops 4 : come ottenere gratis un CODice : E' sicuramente il trend del momento: Call of Duty Black Ops 4, lo sparatutto probabilmente più atteso dell'anno, prodotto da Treyarch e pubblicato da Activision. I giocatori in questi giorni si stanno sbizzarrendo a giocare alla nuovissima modalità Blackout, succosa aggiunta alla serie che porterà il battle royale all'interno di un FPS "vecchia scuola". In questo articolo tutte le date e orari della beta in questione. come ben saprete, ...